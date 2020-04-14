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هاني شاكر يحيي حفلًا غنائيًا عبر قناة وزارة الثقافة بموقع اليوتيوب

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:25 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلاً غنائيًا عبر اللايف الخاص بقناة وزارة الثقافة عبر "يوتيوب"،وذلك يوم الخميس المقبل، في تمام التاسعة مساءً،وذلك بمناسبة عيد الربيع.


ومن المقرر أن يقدم هاني شاكر خلال الحفل مجموعة مميزة من أغانيه منها:"لسه بتسألي،يا ريتك معايا،وعد مني،نسيانك صعب،أغلى بشر،ياريتني،الله حسيبى عليك،بعد حبك،علي الضحكاية،بحبك أنا، سواح،غلطة،لو بتحب،لو روحت بعيد،أنا قلبي ليك،أمرك،كل ليلة، جانا الهوى،احتياطي،كده برضه يا قمر".

وفي سياق آخر،طرح هاني شاكر مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ادعوا لمصر"، دعمًا لما يحدث في هذه الفترة بسبب فيروس كورونا، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير.

والجدير بالذكر أن هاني شاكر انتهى مؤخرًا من تصوير كليب جديد يحمل اسم " كيف بتنسي"، وهي فكرة من ألحان وليد توفيق، و إخراج هنا حافظ،ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة عبر يويتوب والقنوات الفضائية.

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