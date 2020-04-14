مفاجأة.. الأهلي فاوض حسام حسن للعودة

أكد حسام حسن مدرب سموحة السابق أنه منذ خروجه من النادي الأهلي والانتقال إلى غريمه التقليدي الزمالك لم يصدر عنه أي إساءة في حق جماهير القلعة الحمراء.

وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية: تعاملت مع جماهير الأهلي بمنتهى الرقي والاحترام منذ أن خرجت من النادي مجبراً، ورغم ذلك قابلوا احترامي بسب أمي رغم أنه في أول مباراة لي مع الزمالك سجلت هدفين ولم أحتفل احترامًا لمشاعر الجماهير".

وكشف حسام حسن عن سر أعلنه للمرة الأولى بأنه عُرض عليه العودة مجدداً إلى الأهلي بعد الموسم الأول له مع الزمالك، لكن مجلس إدارة النادي في ذلك الوقت رفض هذا الاقتراح.

وأضاف حسام حسن: "تحدث معي عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق، محمد عبدالوهاب، لاستطلاع رأيي بشأن عودة التوأم مرة أخرى للقلعة الحمراء ورحبت دون قيد أو شرط، وحينما نقل رغبتنا لمجلس الإدارة كان ردهم عليه أن من يخرج من الأهلي لا يعود إليه مرة أخرى".