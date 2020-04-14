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محمد رجب يهنيء أكرم حسني وأحمد فهمي على "رجالة البيت"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:27 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

هنيء الفنان محمد رجب، كلا من الفنان أحمد فهمي، والفنان أكرم حسنى، وذلك بمناسبة مسلسلهم الجديد "رجالة البيت"، الذي من المقرر عرضه داخل السباق الرمضاني القادم.


ونشر محمد رجب عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة البوستر الخاص بمسلسل "رجالة البيت"، وأرفق الصورة قائلا " ألف ألف مبروك إن شاء الله تكسروا الدنيا".


يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد رجب، مسلسل الأخ الكبير، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا خارج الماراثون الدرامي الرمضاني، وشاركه في البطولة كل من هبة مجدي، وآيتن عامر، وعبير صبري، ومن تأليف: أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق

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