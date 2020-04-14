البحرين تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، وفاة مواطن يبلغ من العمر 60 عاما بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وسجلت وزارة الصحية في البحرين، أمس الاثنين، 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى إنها أجرت 3321 فحصًا استباقيًا في مناطق مختلفة من البحرين.

وقالت السلطات الصحية البحرينية، إن عدد الإجمالي للحالات المتعافية بالممكلة بلغ 265 حالة بعد الاعلان عن تعافي 11 حالات اليوم، وقررت الوزارة إخراج المتعافين بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً على أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، وبلغ اجمالي الاصابات المسجلة في البحرين حتى الآن 466 حالة، بينها 4 حالات وفاة.

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.