Advertisements

حسام حسن: وجود صالح سليم كان سيمنعنا من الرحيل عن الأهلي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:32 ص
حسام حسن
حسام حسن
الفجر الرياضي
كشف حسام حسن نجم منتخب مصر والزمالك والأهلي السابق، أنه تربى على أن يكون أهلاوي مشيرا إلى أنه وتوأمه إبراهيم "أهلاوية".

وقال حسام حسن في تصريحات لبرنامج ملعب On time sport مع الإعلامي أحمد شوبير: "أنا أهلاوي وتربيت في أسرتي على أني أكون أهلاوي".

وتابع: "وجود صالح سليم في وقت رحيلنا عن الأهلي كان سيمنعنا من الانتقال لأي فريق آخر، وعندما علمنا بالهجوم أنا وإبراهيم قررنا العودة من أوروبا وانتقلنا إلى الزمالك بعد جلسة مع كمال درويش".

واختتم: "حصلنا على 225 ألف جنيه في الموسم الواحد وهو أعلى عقد في تاريخي". 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة حسام حسن الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

7 أسماء من العيار الثقيل على طاولة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ يوم

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ يوم

عاجل.. صندوق النقد الدولي يخفف أعباء الدين عن 25 دولة بسبب كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ حوالي 17 ساعة

جماهير الزمالك تفتح النار على مصطفى فتحي بسبب كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يخطط للحفاظ على نجمه مقابل 60 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة.. وتوجه نصائح للمواطنين

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يقرر رحيل "جيرالدو" بمليون دولار

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

08:05 ص

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

03:47 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

04:46 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

01:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي