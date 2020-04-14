حسام حسن: وجود صالح سليم كان سيمنعنا من الرحيل عن الأهلي

كشف حسام حسن نجم منتخب مصر والزمالك والأهلي السابق، أنه تربى على أن يكون أهلاوي مشيرا إلى أنه وتوأمه إبراهيم "أهلاوية".





وقال حسام حسن في تصريحات لبرنامج ملعب On time sport مع الإعلامي أحمد شوبير: "أنا أهلاوي وتربيت في أسرتي على أني أكون أهلاوي".





وتابع: "وجود صالح سليم في وقت رحيلنا عن الأهلي كان سيمنعنا من الانتقال لأي فريق آخر، وعندما علمنا بالهجوم أنا وإبراهيم قررنا العودة من أوروبا وانتقلنا إلى الزمالك بعد جلسة مع كمال درويش".





واختتم: "حصلنا على 225 ألف جنيه في الموسم الواحد وهو أعلى عقد في تاريخي".







