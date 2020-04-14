طليقة محمد شومان: "كان عايز يجاهد في أفغانستان وكومبارس فاشل.. وابنه بيكرهه ويدفع ثمن فشله" (فيديو)

أكدت شيرين هلال، طليقة الممثل الهارب محمد شومان، إنها انفصلت عنه منذ 30 عامًا بسبب رغبته في الذهاب للجهاد في أفغانستان، وتعرفه على عدد من الأشخاص.





وأضافت طليقة محمد شومان ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن طليقها كان يراها كافرة واستنكر دخول ابنه لمدرسة فرنسية.









وتابعت طليقة محمد شومان، أن نجلها "أحمد" شاب خلوق ومتدين تدينًا وسطيًا ويدفع حاليًا ثمن فشل والده الذي لم يحاول التواصل مع ابنه مطلقًا، ويقول نجلها عن والده "بكره أبويا وربنا كرمني أنه غار من مصر".





وأردفت طليقة محمد شومان ، أنها وأسرتها مصريون حتى النخاع ويرفضون ما يفعله الفنان الهارب محمد شومان، مخاطبة طليقها "أنت كومبارس فاشل والبدل اللي بتصرفهالك تركيا من خير مصر".





وأشارت طليقة محمد شومان ، إلى أنه يحب يتكسب أمواله بكل سهولة وسلاسة، ويريد أن يكون بطلًا منذ أن كان في الجامعة، حيث إنه كان معها في الكلية نفسها ويكبرها بـ4 سنوات.





وأكدت طليقة الممثل الهارب محمد شومان، أن والديها حذروها من الزواج منه، لافتة إلى أنها دفعت الثمن بعد الجواز كما قال لها والدها.

وأوضحت أن طليقها أراد بيع نفسه فخرج للحديث عن ابنه خوفًا من أن يتنساه المشاهدين ورغبة منه في البحث عن دور له.

وأكدت شيرين هلال، "ما يفعله الفنان الهارب يرى فيه البطولة والعنترية ولكن هذا الهبل بعينه وأنا لو منه انتحر»، متابعة «عندما ترميه تركيا لن يجد بلدا تستقبله وإحنا هنحتفل في بلدنا".



