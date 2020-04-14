رانيا يوسف: "هي هولا هوب" من أحلى الحاجات اللي كانت في الطفولة"

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نشرت الفنانة رانيا يوسف، فيديو جديد لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكانت تمارس رياضة، وتستخدم حلقة دائرية كبيرة وترقص بها، وعلقت على الفيديو قائلة:"صباح الخير و النشاط...تعالوا نرجع لأيام الطفولة من أحلي الحاجات اللي كانت موجوده فيها هي هولا هوب...رياضة سهلة وبسيطة بتساعدنا علي الحفاظ علي رشاقتنا..مين لسه بيلعبها".



وحاز الفيديو على الكثير من اعجاب متابعها، وعلق الحمهور فكانت أبرز التعليقات:"ماشاء الله تبارك الله جسم رشيق" ، وكتب معجب آخر:"صباح القمر..يخربيت جمالك" ، وقال آخر:"صباح الرشاقة واللياقة وكل حاجة حلوة".



يذكر أن آخر عمل لرانيا يوسف كان مسلسل "الآنسة فرح" وكان بطولة كل من رانيا يوسف وتامر فرج و أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني. أحمد مجدي، والكثير من النجوم