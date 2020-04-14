الشباب والرياضة: نبحث إقامة مباراة افتراضية لجمع تبرعات إلى "تحيا مصر"

قالت الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: إن الوزارة تعمل على دعم الأندية الرياضية، من خلال تبني العديد من المبادرات التي يطلقها الوسط الرياضي.





وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيكون هناك منظمة متكاملة تتبناها الوزارة، بالتعاون مع كافة الاتحادات الرياضية لدعم العاملين في القطاع الرياضي، ويكون الدعم ماديا أو معنويا أو لوجيستيا.





وكشف عن أنهم يبحثون إقامة مباراة كرة قدم افتراضية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للألعاب الإليكترونية، واتحاد الكرة، وتستهدف جمع تبرعات لتوجيهها لصندوق تحيا مصر.



