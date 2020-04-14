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"بتوحشيني" لفضل شاكر تتخطى 4 ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:47 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
حققت أغنية "بتوحشيني" للمطرب فضل شاكر نجاحًا كبيرًا، حيث بلغت عدد مشاهدتها 4 ملايين و417 الاف مشاهدة.



تقول كلمات الأغنية: "يعني إيه بحبك .. يعني انتي الحياة والدنيا والناس والوجود .. يعني إيه بحبك .. يعني مفيش مابينا مسافات مفيش حدود .. انتي أجمل حاجة فيا .. انتي روحي ونور عنيا .. لو تغيبي النور يظلم وأما اشوفك يعود .. لما بتوحشيني .. بحط إيدى على قلبي كأني بضمك ليا .. واسمع صوتك جوه مني وأنا مغمض عينيا".

يُشار أن أغنية"بتوحشيني" من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع علي أباظة،وتريات يحيي الموجي، صولو كمان محمود سرور، قانون ماجد سرور،ناي محمد عاطف،مهندس صوت رامي سليمان، مكس وماستر خالد رؤوف،واستديو صوت الحب.

وفي سياق آخر طرح فضل شاكر مؤخرًا أغنية "مع السلامة"، وهي من كلمات محمد الرفاعي، ألحان وليد سعد،توزيع علي أباظة، وتريات يحيى الموجي.

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