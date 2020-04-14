حسام حسن عن صالح سليم: تاريخنا أكبر منه

قال حسام حسن نجم منتخب مصر والزمالك والأهلي السابق، إنه تعرض للسباب من قبل جماهير الأهلي في أول مباراة قمة خاضها ضده.





وقال حسام حسن في تصريحات لبرنامج ملعب On time sport مع الإعلامي أحمد شوبير: "حرصت على مراعاة شعور جماهيره الأهلي خاصة أني سجلت هدفين في شباكه وأنا ألعب بقميص الزمالك".





وتابع: "مع ذلك تعرضت للسباب بشكل واضح من جماهير الأهلي ، ورقميا تاريخنا أفضل وأكبر من صالح سليم".

وأضاف: "وجود صالح سليم في وقت رحيلنا عن الأهلي كان سيمنعنا من الانتقال لأي فريق آخر، وعندما علمنا بالهجوم أنا وإبراهيم قررنا العودة من أوروبا وانتقلنا إلى الزمالك بعد جلسة مع كمال درويش".



