Advertisements

تسجيل 6 حالات شفاء و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عمان

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:49 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، 6 حالات شفاء و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت السلطات العمانية، في وقت سابق، عزل العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 إبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية.

 

وكانت السلطات العمانية، قد اتخذت قرار العزل بعد يومين من قرار حظر التنقل من وإلى محافظة مسقط في محاولة لاحتواء فيروس كورونا في البلاد.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

 

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سلطنة عمان تفشى فيروس كورونا الفيروس كورونا

أخبار تهمك

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة.. وتوجه نصائح للمواطنين

منذ ساعة و نصف

هالاند يتخلى عن اللعب لريال مدريد ويختار وجهة جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ يوم

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

منذ ساعتين

الأهلي يخطط للحفاظ على نجمه مقابل 60 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقرر رحيل "جيرالدو" بمليون دولار

منذ ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ يومين

عاجل.. صندوق النقد الدولي يخفف أعباء الدين عن 25 دولة بسبب كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

جماهير الزمالك تفتح النار على مصطفى فتحي بسبب كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

إسرائيل تسجل سادس حالة وفاة بفيروس كورونا

إصابة 17 طفلا بفيروس كورونا في روسيا

السودان يسجل سابع حالة إصابة بفيروس كورونا

الكويت تسجل ٢٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية

ألمانيا تسجل 149 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تعلن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 10 حالات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

08:05 ص

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

03:47 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

04:46 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

01:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي