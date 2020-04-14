تسجيل 6 حالات شفاء و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عمان

سجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، 6 حالات شفاء و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلنت السلطات العمانية، في وقت سابق، عزل العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 إبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية.

وكانت السلطات العمانية، قد اتخذت قرار العزل بعد يومين من قرار حظر التنقل من وإلى محافظة مسقط في محاولة لاحتواء فيروس كورونا في البلاد.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.