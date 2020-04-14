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ندى موسى تهنيء جمهورها عبر "الإنستجرام" بعيد الفصح

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:51 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تحرص الفنانة ندى موسى على التواصل الدائم مع جمهورها، ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ندى موسى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة، ظهرت فيها بفستان مليء بالورود وعباد الشمس، يبعث البهجة والحيوية، وأرفقت الصورة قائلة"عيد سعيد".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى موسى، مسلسل "شبر مية" الذي عرض على فضائية "dmc"، ويشارك في بطولته نجلاء بدر، أحمد السعدني، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد علي رزق، إيناس كامل، حنان سليمان، سامي مغاوري، ومحمد جمعة، ومن تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.

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