بوجبا مهاجماً نجم ليفربول السابق .. ' لا أعرف من هو '





وجه الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، هجوماً لاذعاً للنجم الإسكتلندي " جرايام سونيس " نجم نادي ليفربول السابق.





وكان المحلل الرياضي قد وجه إنتقادات عنيفة لنجم المنتخب الفرنسي، خلال إحدى اللقاءات الرياضية.





ونقلت صحيفة " ميرور " البريطانية تصريحات بوجبا حول سونيس، حيث قال: "أنا لا أعرفه، في الحقيقة لا أعرف من هو".





وأضاف: "سمعت من قبل أنه كان لاعباً كبيراً، ربما أعرف وجهه، لكنني لا أعرف اسمه".





وتابع: "لست متابعاً بشكل كبير للبرامج الرياضية، أحب مشاهدة كرة القدم، لكنني لا أظل أمام الشاشات لمتابعة ما يقولونه بعد المباراة، أفضل التركيز على كرة القدم".





وكان سونيس أحد أهم عناصر ليفربول في عصره الذهبي، حيث مكث مع الفريق 7 سنوات، حيث نال بطولة الدوري الإنجليزي 5 مرات، وحقق 3 ألقاب أوروبية، و4 كؤوس محلية.





ودخل بوجبا في عدة مشاكل عديدة هذا الموسم، حيث وجهت جماهير اليونايتد عدة اتهامات له، منها تعمده الهروب من المباريات، والضغط على إدارة ناديه للسماح له بالرحيل في الصيف.