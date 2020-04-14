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تصريحات نارية.. حسام حسن يُجيب عن الأسئلة الصعبة في رحلة رحيله وشقيقه من الأهلي إلى الزمالك

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:39 ص
حسام حسن
حسام حسن
علاء خليف
حل نجم نجم الكرة المصرية السابق حسام حسن المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي ضيفًا علي الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة "أون تايم سبورتس"، وفتح خزائن أسراره وأجاب على العديد من الأسئلة الهامة وكشف الكثير من الحقائق حول كواليس رحيله وشقيقه إبراهيم عن الأهلي وانتقالهما للغريم التقليدي الزمالك، وعن علاقتهما بالراحل صالح سليم رئيس القلعة الحمراء السابق وأحد رموز النادي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز التصريحات التي أدلي بها الأسطورة "حسام حسن" في حواره المثير عبر قناة "أون تايم سبورتس":-

-تمنيت الاعتزال في الأهلي، ولم أفكر في اللعب لنادي آخر.

-لم يخطر ببالي أبدًا اللعب لنادي آخر غير الأهلي، ولو كان تم الموافقة على إستمرارنا موسم واحد آخر ولو بدون مقابل كنا هنعتزل بعدها.

-ماكنتش مصدق أنا وإبراهيم اللي بيحصل وإحنا رايحين مؤتمر إعلان رحيلنا للزمالك وكنا مستنيين أي تليفون وقتها علشان نرجع للأهلي.

-جمهور الأهلي اتظلم زي ما إحنا اتظلمنا، اتظلموا عشان معرفوش الحقيقة.

-ما تردد عن أن سبب رحيلنا عن الأهلي رغبة إدارة النادي في تجديد عقدي فقط والاستغناء عن إبراهيم "غير صحيح".

-أنا أهلاوي، والأهلي هو الأساس، وعلاقتي بالزمالك علاقة جمهور نادي كبير لعبت فيه وفترة بحترمها، ولو عاد بي الزمان لن أرحل عن القلعة الحمراء.

-لو كنت كملت فترة الاحتراف كانت الأمور هتبقى غير، بس رجعت المكان الأساسي بالنسبة لي وهو الأهلي، كنت هوصل للعالمية لو كملت في أوروبا.

-كنت أتمنى أن يعرض الأهلي عليا الاعتزال ومساندتي بعد ذلك كما فعل مع اللاعبين الحاليين.

-الكابتن صالح سليم كان السبب في عودتنا للأهلي وقطع مشوار الاحتراف ولم نتردد لحظة في القبول.

-إحنا من الناس القليلين اللي دخلوا بيت صالح سليم، كان بيحبنا، كنا بنبص في الأرض لما بنكلمه مينفعش نقوله إحنا عايزين.

-كان في مدربين مساعدين في الزمالك كانوا بيغلطوا في الأهلي وإحنا موجودين كلاعيبة، إحنا اللي وقفنا لهم، الأهلي بالنسبة لنا هو الأساس.

-رفضنا اللعب للزمالك في البداية وسافرنا للاحتراف في تركيا، لكننا فوجئنا بحملة شرسة من مجلة الأهلي ضدنا.

-كمال درويش قالنا ممكن نحصل علي بطولة أو كأس؟ قولتله إحنا متعودين علي التتويج بالبطولات.

-استقبال جمهور نادي الزمالك لينا ساعدنا في تجاوز اللحظة الصعبة برحيلنا عن الأهلي

-شعرت بإحراج شديد بعد ما سجلت هدفين في مرمى الأهلي مع الزمالك وماكنتش قادر أرفع عيني على جمهور الأهلي وقتها.

-وافقنا على العودة للأهلي بعد الموسم الأول لينا مع الزمالك بعد إتصال من محمد عبد الوهاب لكن الإدارة رفضت.

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