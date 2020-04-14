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فرنسا تتوقع انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 8٪ هذا العام
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:00 ص
ترجمة: منار طارق
نقلت شبكة "سي إن إن" عن وزير المالية الفرنسي برونو لومير قوله إنه من المتوقع انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 8٪ هذا العام.
وقال: "بعض القطاعات مثل الفنادق والمطاعم لن تكون قادرة على استئناف العمل ابتداء من 11 مايو لأسباب تتعلق بالأمن الصحي، وستستمر البطالة الجزئية".
يأتى هذا التوقع فى اعقاب اعلان الرئيس ايمانويل ماكرون ليلة الاثنين ان فرنسا ستمدد اجراءات الطوارئ لفيروس كورونا لمدة شهر اخر.
وفى خطاب مباشر للامة، قال ماكرون ان الاجراءات الصارمة ستبقى سارية وسوف تغلق الحدود حتى 11 مايو.
وقال: "بعض القطاعات مثل الفنادق والمطاعم لن تكون قادرة على استئناف العمل ابتداء من 11 مايو لأسباب تتعلق بالأمن الصحي، وستستمر البطالة الجزئية".
يأتى هذا التوقع فى اعقاب اعلان الرئيس ايمانويل ماكرون ليلة الاثنين ان فرنسا ستمدد اجراءات الطوارئ لفيروس كورونا لمدة شهر اخر.
وفى خطاب مباشر للامة، قال ماكرون ان الاجراءات الصارمة ستبقى سارية وسوف تغلق الحدود حتى 11 مايو.
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