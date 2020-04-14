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برلماني: تحاليل كورونا حيلة المعامل الخاصة والمواقع الطبية لتحقيق الأرباح

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:35 ص
النائب محمد عبد الله زين الدين
النائب محمد عبد الله زين الدين
دينا إبراهيم
أكد محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أنه بالرغم من إصدار وزارة الصحة قرار بعدم السماح للمعامل الخاصة بإجراء أي تحاليل تخص فيروس كورونا، إلا أن بعض المعامل الخاصة والمواقع الطبية وجدت طريقها لاستغلال خوف المواطنين من الإصابة بالمرض، مُدعية قدرتها على إجراء تحليل الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا رغم عدم تبعيتها لوزارة الصحة.

وأوضح زين الدين في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن بعض معامل تحاليل خاصة قامت باستغلال الموقف وتقديم خدمة تحليل الفيروس بتكلفة مرتفعة تراوحت بين 1500 و2900 جنيه، في حين تقدمه الوزارة مجانا في حالة الاشتباه.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه قام أحد مواقع الخدمات والحجوزات الطبية، بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في مصر وتوقف العديد من العيادات، باللجوء إلى حيلة ماكرة لاستغلال الأوضاع المضطربة، حيث أعلن إجراء التطبيق تحاليل مجانية لمعرفة الإصابة بفيروس كورونا أم لا ووضع رابط يتم من خلاله تحميل التطبيق فقط وأن التحليل ما هو إلا حيلة خبيثة لدفع المواطنين لتحميل التطبيق، مطالبا بمحاسبة مستغلي خوف المواطنين من الفيروس في جمع الأموال وتحقيق مكاسب شخصية.


خروج 41 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفى العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 622 حالة، من ضمنهم الـ 488 متعافيًا.

تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأشار إلى تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 5 حالات.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، تخضع للرعاية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو2190 حالة من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و164 حالة وفاة.

الوزيرة تجتمع مع الأطقم الطبية

وفي إطار التنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة، عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى "الصداقة بأسوان، إسنا بالأقصر، أبو تيج بأسيوط، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة".

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وهيئة مكتب اللجنة، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لللاطئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى.

وأوضحت أنه يتم متابعة ما قامت به الوزارة من استحداث سياسة لنقل الحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، حيث يتم استكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم. 

وأضافت أنه من ضمن حالات الشفاء المعلن عنها اليوم، هنالك 21 حالة تم شفائها وخرجت من الفنادق ونزل الشباب من محافظات الجيزة والإسكندرية ودمياط، وذلك من أصل 185 متواجدين بالحجر الصحي في تلك الأماكن، ويتلقون الرعاية الطبية.

وقالت: إن ذلك يعد مؤشرًا إيجابيًا لنجاح سياسة الحجر الصحي خارج مستشفيات العزل، التي اتبعتها الوزارة مؤخرًا.

ولفتت إلى أنه جارٍ نقل عدد من الحالات التي استجابت للعلاج في مستشفيات اسنا بالأقصر والصداقة بأسوان إلى نزل الشباب التي تأهيلها في هذه المحافظات.

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