بريطانيا: إصابة ثلث موظفي "خدمة الصحة الوطنية" بكورونا

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أظهرت بيانات نشرتها الحكومة البريطانية، أن ثلث موظفي هيئة خدمة الصحة الوطنية NHS وغيرهم من العاملين الرئيسيين الذين تم اختبارهم للكشف عن فيروس كورونا قد اظهروا نتائج إيجابية، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".



وفقا للأرقام الصادرة يوم الاثنين، تم اختبار 16.888 شخصًا ينتمون إلى فئة "العمال الرئيسيين وأسرهم". حتى الآن، تأكد إصابة 5.733 - أو 34٪ - بالفيروس.



وتعرضت الحكومة لضغوط من أجل تكثيف الاختبارات للعاملين في الهيئة وأسرهم، وسط مخاوف بشأن نقص معدات الحماية الشخصية المناسبة.



قال وزير الصحة مات هانكوك سابقًا إن موظفي الهيئة الذين يظهرون أعراضًا - أو يعيشون مع شخص يعاني - سيتمكنون من إجراء الاختبار وفقًا لخطة الحكومة، بهدف إجراء اختبار لجميع الموظفين بغض النظر عن الأعراض.





