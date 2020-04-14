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مراد يلدريم وزوجته يحتفلان بعيد ميلاده في الحجر المنزلي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:40 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

حرصت الفنانة إيمان الباني على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان مراد يلدريم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت إيمان الباني مقطع فيديو جديد لها،أظهرت خلاله كيفية احتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان التركي مراد يلدريم.

وظهرت إيمان في الفيجيو وهي تقوم بإعداد قالب الحلوى على أنغام أغنية عيد الميلاد،قبل أن تقوم بتقديمه لزوجها،كما أنهم حصروا على الاحتفال بمفردهما التزامًا بقواعد الحجر المنزلي وعدم التجمعات،لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر .

وعلقت إيمان على الفيديو قائلة:" عيد ميلاد سعيد لروحي وزوجي الغالي".
وفي سياق آخر، يشارك مراد يلدريم في فيلم "ماكو"، وهو بطولة ناهد السباعي،منذر رياحنة،خالد أنور، محمد مهران،سارة الشامي، وهو من
إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني،إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم.

https://www.instagram.com/p/B-7ctCcHUWk/?igshid=wamxplkfoe2b

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