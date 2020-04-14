برلمانى: استقبال الممرض المتعافي من كورونا بالمنوفية درس في التعامل مع المصابين

قال فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن أهالي المنوفية وتحديدا قرية كفر فيشا التابعة لمركز منوف، ضربوا المثل في أسمى معاني الإنسانية، والرقي، وذلك بإستقبالهم إبن قريتهم فني التمريض بمعهد الأورام، بعد تماثله إلى الشفاء من فيروس كورونا، وخروجه من الحجر الصحي.





وأشار بركات في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى الفارق الكبير بين موقف أهالي المنوفية وموقف مجموعة سيطر عليها الجهل بمحافظة الدقهلية، ورفضهم لدفنها بالمقابر الخاصة بأسرة زوجها، بعد وفاتها جراء إصابتها بفيروس الكورونا، مؤكدا أن هذا الموقف ناتج عن قلة وعي، وأنه لابد من دعم المتعافين ورفع روحهم المعنوية، لأن جميعنا معرضون للمرض.





وأكد النائب أن موقف أهالي المنوفية يساعد في رفع الروح المعنوية ليس لإبن قريتهم فحسب ولكن للأطقم الطبية جمعاء بعد تأثرهم بشدة بحادثة الدقهلية، مضيفًا أن الفرق الطبية هي خط الدفاع الأول عن المصريين، ومن الواجب تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم.





خروج 41 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفى العزل





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة حتى اليوم.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 622 حالة، من ضمنهم الـ 488 متعافيًا.





تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا





وأشار إلى تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 5 حالات.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، تخضع للرعاية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو2190 حالة من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و164 حالة وفاة.





الوزيرة تجتمع مع الأطقم الطبية





وفي إطار التنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة، عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى "الصداقة بأسوان، إسنا بالأقصر، أبو تيج بأسيوط، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة".





وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وهيئة مكتب اللجنة، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لللاطئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى.





وأوضحت أنه يتم متابعة ما قامت به الوزارة من استحداث سياسة لنقل الحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، حيث يتم استكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.





وأضافت أنه من ضمن حالات الشفاء المعلن عنها اليوم، هنالك 21 حالة تم شفائها وخرجت من الفنادق ونزل الشباب من محافظات الجيزة والإسكندرية ودمياط، وذلك من أصل 185 متواجدين بالحجر الصحي في تلك الأماكن، ويتلقون الرعاية الطبية.





وقالت: إن ذلك يعد مؤشرًا إيجابيًا لنجاح سياسة الحجر الصحي خارج مستشفيات العزل، التي اتبعتها الوزارة مؤخرًا.



