حسام حسن يفجر مفاجأة في حال كان لم يرحل عن الأهلي

صرح نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك الأسبق، حسام حسن بأنه كان سيعلن عن اعتزاله كرة القدم في عام 2001، في حال عدم رحيله عن القلعة الحمراء.





وخلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت قال حسام حسن: " كنا ننتظر انا وابراهيم تحدث المسؤولين في الأهلي معنا لتجديد عقدنا، ولكنهم تجاهلونا، كنت أتمنى أن أنهي حياتي في النادي الأهلي وحتى لو جدد عقدي لمدة عام واحد".





وتابع: " كنت حريصاُ على التواجد في النادي الاهلي على الرغم من امتلاكي لعرض تركي مغري، عرضت التوقيع على بياض".





وأضاف : " كان راتبي مع الأهلي 40 ألف جنيه في الموسم الواحد ولم أطلب أموالاً خارج العقد أو زيادته ولكنلم يتفاوض معي أحد ".





وأكمل :" تلقيت اتصالا هاتفيا عندما كنت في تركيا،من مدرب الزمالك أحمد رمزي وقتها بالعودة إلى مصر والانضمام للابيض، ولكني رفضت، بعدها فؤجئت بهجوم مجلة الأهلى علينا أنا وإبراهيم، الأمر جعلنا نقرر العودة واللعب لصالح القلعة البيضاء".



