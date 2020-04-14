مؤشر سوق دبي المالي يصعد بنسبة 2.05% بمستهل جلسة الثلاثاء









إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 2.05% رابحاً 38.46 نقطة ليصل إلى مستوى 1923.71 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات ، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 111.3 مليون سهم محققة ما قيمته 88.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1948 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفع 25 سهما، فيما انخفض سهم واحد، واستقر سهمين.

وارتفعت 8 قطاعات بسوق دبى المالي ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.02%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 2.89%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.83%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.44%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.87%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.82%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة سوق دبى المالى بنسبة 8.02%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 6.57%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك المشرق بنسبة 0.58%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 8.6 مليون ورقة بقيمة 21.6 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 2.85%.