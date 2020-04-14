برلماني يطالب بحملة إعلامية توعوية وزيادة ماكينات الصرف لمواجهة كورونا

تقدم محمد عطا سليم عضو مجلس النواب، بمجموعة من المقترحات للحكومة لمواجهة كورونا، حيث شدد على ضرورة العمل على تصنيع واستيراد اكبر عدد من الماسكات والذي تبين أنها السبب الرئيسي في الحد من انتشار فيروس كورونا في جمهورية التشيك حيث بلغ معدل الوفيات 0.59% رغم أن الإصابات ٢٧٤٣ فإن الوفيات كانت ١٦ حالة فقط، مما دفع فرنسا إلى السعي في الحصول على مليار ماسك لتوزيع ٤٠ مليون كل أسبوع على اقل تقدير في الأيام القادمة وهو ما دفع امريكا باستخدام قانون الدفاع وإلزام جنرال موتورز بتصنيع ماسكات تنقي الهواء.





وطالب، في بيان له اليوم الثلاثاء، بضرورة العمل على شراء أو تصنيع اجهزة تنفس صناعي حيث تبين أن معدل الوفيات بألمانيا بلغ 0.85%، حيث أن عدد المصابين ٦٢٠٩٥ وعدد الوفيات ٥٢٥ والسبب في ذلك أنها لديها ٢٨ألف جهاز تنفس صناعي في حين أن النظام الصحي في فر نسا يمتلك ٥ الاف وايطاليا ٤ الاف وهو ما دفع امريكا في السير في هذا الإنتاج والعمل على زيادة اجهزة التنفس الصناعي وإعطاء الأوامر بالتصنيع وفق قانون الدفاع الذي صدر في الأسبوع الماضي، ودعا للعمل على سرعة الحصول على الإختبارات السريعة من أمريكا بالتعاقد مع الشركة المنتجة بأي طريقة.





ولفت إلى العمل على تنفيذ القرار الوزاري الخاص بتقليل أعداد العاملين بصورة أوسع وذلك ليشمل أكبر عدد من موظفي الدولة مثل الشباب مما يحد من نزول الناس.





ودعا للعمل على زيادة اماكن وماكينات الصرف لأصحاب المعاشات مع بحث إمكانية صرف شهرين للحد من التكدس بين كبار السن وهم الأكثر عرضة لفتك المرض بهم.





وأشار إلى زيادة المواد التموينية وزيادة الدعم لرفع المعاناة عن المواطن الفقير بالمشاركة في تقليل الأعباء للحد من نزوله ومراعاة عدم توافر فرص عمل لهم في ظل هذه الظروف





كما اقترح إلغاء قرار البنك المركزي الذي وضع حد للسحب وازداد الزحام على البنوك وماكينات الصرافة،كما طالب بمنح العاملين بالقطاع الطبي منحة مرتب شهر نظير الجهد والعناء لرفع معنوياتهم.





وشدد على أهمية إستمرار حملة مدروسة مكثفة على كافة القنوات تدعو إلى البقاء بالمنازل بالتعاون مع أهل العلم من الطب والأزهر والكنيسة لإنجاح فترة العزل الشخصي للحد من انتشار المرض.





وشملت المقترحات أيضًا العمل على رفع معدل الثقة عن طريق زيادة الشفافية من إجل الحد من انتشار المرض بمعرفة المصابين وأماكنهم لكي يحتاط المخالطين ومخالطي المخالطين.





كما دعا لتقليل تقليل سعر باقة الانترنت وزيادة سعتها بمقدار ٢٥٪ ورفع الحد الأدني للسعر بعد إنتهاء الباقة الى ١ ميجا بدل من ٢٥٦ كيلو بايت وذلك لأن التعليم عن بعد يحتاج باقات وسرعات كبيرة وهي تعد عبء كبير على أهالي الطلبة وكذلك هذا الأمر سوف يحد من نزول الشباب في تجمعات خارج منازلهم.





وشدد على أهمية العمل تطوير موقع وزارة القوى العاملة في أسرع وقت للسماح لأكبر عدد من العمالة اليومية وغير المنتظمة وأصحاب الدخول المحدودة الحصول على إعانة الدولة حتى لو كان من بينهم ١٠ ٪ غير مستحقين وذلك من أجل الحد من نزول الناس خارج بيوتهم وكذلك لرفع المعاناة عن ضعفاء البلد والمحافظة على الإستقرار والحد من انتشار الوباء والحد من تكاليف علاج المصاب، لأن تكاليف العلاج قد تصل إلى اكثر من الإعانة المقررة بل قد ترتب الاصابة مرض مزمن يكلف البلد أكثر من قيمة الإعانة عشرات المرات بالعلاج على نفقة الدولة أو قد تحدث وفاة مما يرتب عليه خلل في الاسرة تتحمله الدولة بوفاة العائل والذي قد يتسبب في ضياع الأسرة المعاله وتكون عبء على الدولة.





وأشاد بفكر وزير التربية والتعليم حول نظام التعليم المبتكر والمقترح منه والذي يعد سفينة النجاة ويجب دعمه ودعم المنظومة عن طريق وزارة الإعلام بالإشادة بذلك وعن طريق وزارة الإتصالات بدعم النظام وحمايته من التخريب والاستفادة منه عن طريقة توعية الطلبة بمخاطر الوباء وكيفية النجاة منها بإعداد برنامج بالتعاون بين التعليم والصحة حول هذا الامر.



