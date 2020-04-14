الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية: قررنا تطبيق التعليم عن فور ظهور كورونا

قال الدكتور إيهاب عبدالرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية: إنهم أدركوا منذ ظهور فيروس كورونا في الصين، أنها مسألة وقت وسيصل إلى مصر.





وأشار "عبدالرحمن"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لوضع خطة للتعامل مع االوضع في ظل ظهور فيروس كورونا، مؤكدا أن صحة الطلاب والعاملين بالجامعة هو الأهم لهم.





وأضاف أنهم قرروا على الفور التحول للتعليم عن بعد حماية للطلاب والعاملين، منوها بأنهم أعطوا أعضاء هيئة التدريس دورات تدريبية على التعليم عن بعد، وأن التعليم عن بعد ساعد على تحسين مستوى التعليم.



