حقيقة توقف مستشفى التضامن في بورسعيد عن العمل

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، أن تقديم الخدمات الطبية في مستشفى التضامن ببورسعيد يسير بشكل طبيعي وجميع المنتفعين يتلقون الرعاية الطبية بانتظام ومن دون توقف .





وأشارت إلى أن المستشفى خضع لعمليات التطهير والتعقيم بالكامل، كإجراء احترازي دوري لمنع انتشار عدوى فيروس كوفيد 19 المستجد وذلك تطبيقا لمعايير الجودة الشاملة في تقديم الخدمة.





وأوضحت في بيان اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لتوقف تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى، منوهة باستمرار خدمات علاج الطوارئ، وعلاج أمراض الدم للأطفال والكبار بالمستشفى، وكذلك استمرار عمل العيادات الخاصة بعلاج الأورام، ووحدات الغسيل الكلوي، واللذان يتم تعقيمهما بشكل أسبوعي.





ولفتت إلى أنه أمس تم إجراء 105 جلسات غسيل كلوي لمرضى الغسيل الكلوي من إجمالي 2700 جلسة غسيل كلى يتم إجراؤها شهريًا بالمستشفى.





وأوردت أنه تم تسليم جميع المرضى العلاج المقرر لهم في أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، مع توزيع الواقيات الشخصية والمطهرات عليهم، لكونهم الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد 19 المستجد.





ومن ناحيته، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، استمرار جلسات علاج الأورام بالمستشفى، حيث تم إجراء 30 جلسة كيماوي لمرضى الأورام أمس الاثنين، داخل المستشفى.





وذكر أنه تم توصيل الأدوية لـ260 مريضًا من مرضى الأورام، مجانًا في منازلهم، من المسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، في إطار المبادرة التي أطلقتها الهيئة لتسليم الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مجانًا بمحل سكنهم، حرصًا على سلامتهم وتأمينا لهم من عدوى كورونا.





وأوضح أن مستشفى التضامن يقدم خدمات علاج الأورام لـ2100 مريض شهريًا.





واستكمل أن انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، يتم على مدار الساعة للتعامل السريع مع أي تطورات قد تتطلب التدخل السريع، وتشديد سبل الرقابة الداخلية بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمتابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، لضمان سلامة الأطقم الطبية والعاملين والمنتفعين بالخدمة من المواطنين المترددين عليها.





واسترسل أن الهيئة تقوم بشكل مستدام ومنتظم بإجراء تعقيم وتطهير لجميع المنشآت الطبية كالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية كأحد ركائز مكافحة العدوى وتابع: الفريق الطبي يقوم لمجهود كبير فى تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين.



