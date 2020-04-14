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بريطانيا: 1.4 مليون شخص تقدموا بطلب للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:52 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
نقلت شبكة "سي إن إن" عن وزيرة العمل والمعاشات البريطانية تريز كوفي قولها إن 1.4 مليون شخص في المملكة المتحدة طالبوا بدعم الرعاية الاجتماعية منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقالت كوفي، إن الرقم يشمل أولئك الذين تقدموا بطلبات للحصول على المساعدة بموجب برنامج "الائتمان الشامل" الحكومي أو بدل الباحثين عن عمل أو بدل دعم التوظيف.

وصرحت كوفي لـ Sky News: "نحن قادرون على معالجة وإدارة تلك المطالبات". وقالت أيضا إن شبكة أمان الرعاية الاجتماعية في البلاد "تعمل بشكل صحيح".

وأوضحت انه: "سيبدأ الناس في تلقي الدعم المالي - إذا لم يكن لديهم سلفًا بالفعل".

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