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إيمان العاصي: "أنا زهقت"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
عبرت الفنانة إيمان العاصي، عن مللها من الحجر الصحي، من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت إيمان، على الصورة قائلة:"زهقتتت".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهو الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها فكتب أحد متابعيها قائلًا:"طولي بالك كله بيعدي شوفي الجزء الإيجابي" وأضاف آخر"القمر اصبح في الارض"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"يخربيت جمالك".

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي، مسلسل "بخط اليد"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي تشويقي، وشارك في بطولته الفنان أحمد رزق وسوسن بدر وصفاء جلال وأسماء جلال.

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