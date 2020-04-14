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صناعة البرلمان تطالب بتطبيق مبادرات البنك المركزي لمواجهة كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:56 ص
المهندس محمد فرج عامر
المهندس محمد فرج عامر
دينا إبراهيم
أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال تفقدها لعدد من المشروعات الصناعية أكدت التزام القطاع الصناعي بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا " المستجد وهذا دليل على تنفيذ القطاع الصناعى للتكليفات الرئاسية بإتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وقال "عامر" فى بيان له اصدره، اليوم الثلاثاء، إن الهدف الرئيسى لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة ولجميع القطاعات الإنتاجية والصناعية وشركات قطاع الاعمال العام والخدمية وغيرها من القطاعات هو تحقيق هدفين الأول الحفاظ على سلامة وصحة جميع العاملين فى هذه القطاعات والثانى استمرار العملية الإنتاجية.

وأعلن رئيس صناعة النواب، تأييده بتشكيل لجنة من الأجهزة المعنية بوزارة الصناعة والتجارة لإجراء حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق المصانع لهذه الإجراءات وبما يضمن عدم توقف أى مصنع عن الإنتاج خلال هذه المرحلة الدقيقة، مطالبًا من الدكتورة نيفين جامع إتخاذ جميع الاجراءات لحل جميع المشكلات والتحديات التى لازالت تعترض القطاع الصناعى خاصة فى ظل المبادرات التاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ الصناعة المصرية والتى قدمها البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى وفى مقدمتها مبادرة البنك المركزي لإتاحة تمويل مائة مليار جنيه لتكون بعائد سنوي بسيط ومتناقص للشركات العاملة في القطاع الصناعي والتصنيع الزراعي واستمرار مبادرة البنك بمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض ٥%.

وقال "عامر" إن محافظ البنك المركزى طارق عامر أدى دوره على أكمل وجه ويستحق تحية قلبية من كل رجال الصناعة والاستثمار المصريين على سياساته الناجحة والتى تؤكد قدرته على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل مهنية واحترافية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية والمصرفية السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد والصناعة المصرية ويبقى على الحكومة بصفة عامة ووزارة الصناعة والتجارة تطبيق مبادرات البنك المركزى على ارض الواقع، مؤكدا أن رجال الصناعة لم يشعروا حتى الأن بتطبيق مبادرات البنك المركزى على أرض الواقع ولذلك فإن لجنة الصناعة بمجلس النواب سوف تتابع عن كثب هذا الملف المهم وستعلن موقفها للرأى العام بكل صراحة وموضوعية.

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