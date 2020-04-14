الاستعلام عن اكواد الطلاب وزاره التربيه والتعليم بالاسم والرقم القومي https://studea.emis.gov.eg/ المنصات الرقمية

أعلنت وزاره التربيه والتعليم، عن طريقه الحصول علي اكواد الطلاب بالاسم والرقم القومي لاستكمال الأبحاث العلمية الخاصة بهم لاجتياز العام الدراسي بنجاح.





ونشرت وزاره التربيه والتعليم، تفاصيل المشروعات العلمية الخاصة بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية بعد إلغاء الامتحانات التقليدية بسبب الأزمة التي تضرب البلاد في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقامت وزاره التربيه والتعليم بتفعيل رابط المكتبة الرقمية التي تضم ملايين المعلومات، وذلك لمساعدة الطلاب في الاستعانة ببعض المعلومات منها في البحث العلمي الخاص بالطالب.





طريقه الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

. - في البداية يجب الدخول على الموقع ( اضغط هنا ) من أي جهاز متصل بالانترنت

- قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب بشهاده الميلاد أو البطاقة الشخصية .

- ثم إدخل تاريخ ميلادك والبيانات الاخري .

- ثم إدخل النوع سواء كان ذكر أو أنثي.

- ثم قم بالضغط علي زرار تسجيل الدخول .

- سيظهر الكود الخاص بك .



