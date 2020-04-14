حملة على المحال التجارية بفوه في كفر الشيخ لمراقبة الأسعار

قال راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ: أنه تم البدء في أعمال الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمجازر بنطاق المركز والمدينة، لمنع احتكار السلع والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة.





وأضاف في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه تم التأكيد بالبيع بالسعر الرسمي للسلع، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، بالتنسيق مع إدارة التموين والصحة والطب البيطري وقسم الإشغالات.





وتابع، أن ذلك يأتي في إطار تشديد الرقابة علي الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





تعطيل الأسواق الأسبوعية بكفر الشيخ لمنع تفشي كورونا





وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أصدر قرارًا بتعطيل الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية بدائرة المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية وكل الجهات المعنية، كل في نطاق مدينته.





وجاء ذلك منعًا للازدحام والاختلاط وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وفي إطار اتخاذ كل الإجراءات المتخذة والتدابير الوقائية، فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.





وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية والمرور على الأسواق والمحلات العامة والصيدليات ومنافذ بيع السلع، للتأكد من توافر وجودة المعروضات والإعلان عن الأسعار، لمنع التلاعب في الأسعار ومكافحة الاحتكار وضبط الأسواق.





وأشار المحافظ، إلى أنه بالمرور على الصيدليات، تبين التزامها بالأسعار المقررة، كما تم المرور على محلات المنظفات ومحلات السلع الغذائية، وتبين توافر كافة السلع والمنتجات بأسعارها الطبيعية من دون أي تغيير.





ونوه بالتأكد من جودتها، وعدم استغلال المواطنين في ظل الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد، وقرار تعليق الأسواق لمنع الازدحام بين المواطنين كإجراء إحترازي لمواجهة الفيروس، طبقا لتعليمات وزارة الصحة.



