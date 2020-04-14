وكيل "طاقة البرلمان": قطاع البترول أصبح قاطرة للنمو الاقتصادي

أكد عصام بركات عضو مجلس النواب، أن قطاع البترول والثروة المعدنية استطاع خلال الاونة الاخيرة أن يكون لة دور كبير فى تغير خريطة مصر الاقتصادية وأنة يعد قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث إستطاع وزير البترول فى فترة قصيرة أن يضع قطاع البترول كنموذج يحتذى به لكافة قطاعات الدولة في التطوير والتحديث ورفع كفاءة الأداء، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك استراتيجية للتطوير والتحديث تحقق من خلالها الاكتفاء الذاتي من الغاز وارتفعت معدلات الإنتاج وزادت الاستثمارات وتم إنجاز العديد من المشروعات.





وأشار "بركات" في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أنه على الرغم من الظروف الحالية الطارئة والإستثنائية فى ظل تخفيض أعداد العاملين كإجراء إحترازي للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد إلا أن ذلك لم يؤثر على استمرار قطاع البترول فى إنجاز العمل بكفاءة عالية خلال تلك المدة ودون انقطاع أو تأثر فى حركة الخدمة والإنتاج.





وأوضح "عضو مجلس النواب" أن هناك زيارات متكررة للجنة الطاقة لبعض الشركات والحقول وما شهدناه بالنسبة للعاملين بالحقول أداء مهامهم فى سهولة ويسر، ويثبتون بأفعالهم على مر الزمان والتاريخ وخاصة فى الأوقات العصيبة التى يمر بها الوطن أنهم على أتم الاستعداد لتقديم التضحيات من أجل سلامة الوطن.









خروج 41 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفى العزل





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة حتى اليوم.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 622 حالة، من ضمنهم الـ 488 متعافيًا.





تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا





وأشار إلى تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 5 حالات.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، تخضع للرعاية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو2190 حالة من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و164 حالة وفاة.





الوزيرة تجتمع مع الأطقم الطبية





وفي إطار التنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة، عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى "الصداقة بأسوان، إسنا بالأقصر، أبو تيج بأسيوط، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة".





وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وهيئة مكتب اللجنة، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لللاطئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى.





وأوضحت أنه يتم متابعة ما قامت به الوزارة من استحداث سياسة لنقل الحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، حيث يتم استكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.





وأضافت أنه من ضمن حالات الشفاء المعلن عنها اليوم، هنالك 21 حالة تم شفائها وخرجت من الفنادق ونزل الشباب من محافظات الجيزة والإسكندرية ودمياط، وذلك من أصل 185 متواجدين بالحجر الصحي في تلك الأماكن، ويتلقون الرعاية الطبية.





وقالت: إن ذلك يعد مؤشرًا إيجابيًا لنجاح سياسة الحجر الصحي خارج مستشفيات العزل، التي اتبعتها الوزارة مؤخرًا.



