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بشرى سارة من الصين بشأن فيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الصينية وافقت أخيرًا على إجراء التجارب السريرية على لقاحين لعلاج فيروس كورونا.

 

وأعطت الجهات الطبية الصينية، الضوء الأخضر لبدء التجارب البشرية على لقاحين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي قتل ما يقرب من 120 ألف شخص حول العالم.

 

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، أنه سيتم تطوير اللقاحين من قبل شركة سينوفاك بايوتيك في بكين، بالاشتراك مع معهد ووهان للمنتجات البيولوجية، التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية، المملوكة للدولة.

 

ويذكر أن السلطات الصينية، وافقت في مارس الماضي إجراء تجربة لقاح آخر للفيروس الفتاك، طورته الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية وشركة "كانسينو بيو"، وذلك بعد فترة وجيزة من  إعلان شركة تطوير الأدوية "مودرنا" البدء باختبارات بشرية للقاح للفيروس الفتاك بالاشتراك مع المعاهد الوطنية الأميركية للصحة.

 

وقد قالت وزارة الصحة الصينية، في تقريرها اليومي، إنها سجلت أمس 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 108 حالات في اليوم السابق.

 

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن 86 من الحالات الجديدة لأشخاص جاءوا من الخارج، انخفاضا من 98 في اليوم السابق، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.

 

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.


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