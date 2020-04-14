شريف منير لجمهوره: "هو أنا كبرت قوي؟"

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شارك الفنان شريف منير، جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا:"هو انا كبرت قوي؟".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"كل ما تكبر تحلى" وأضاف الفنان مصطفى قمر"انت قمر وفنان عبقري كل ما تكبر تحلو ياشريف وعموًا شكلك صغير برضه ماتحاولش"، وفي السياق ذاته أضافت الفنانة سوسن بدر"يا صحبي العمر رقم نكتبه حسب مانشعر به".



يذكر أن شريف منير، يواصل تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه؟"، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم، ويشارك في بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي.