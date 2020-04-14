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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:58 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير

بورصة الكويت

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 8 قطاعات، متأثرة بالتوصل لاتفاق لخفض إنتاج النفط ، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 2.60% رابحاً 120.930 نقطة ليصل إلى مستوى 4799.67 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 3.41% رابحاً 169.920 نقطة ليصل إلى مستوى 5200.42 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.52% رابحاً 20.630 نقطة ليصل إلى مستوى 4010.22 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.99%، رابحاً 38.780 نقطة ليصل إلى مستوى 3955.40 نقطة ، وجرى التداول بمستهل التعاملات على 102.4 مليون سهم بقيمة 30.1 مليون دينار كويتى عبر 4882 صفقة.
 
وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 4.18%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.17%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.87%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.74%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%.
 
 
وجاء سهم "الشركة الأولى للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 19.95%، تليه شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 18.92%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.68%، فيما تصدر سهم "شركة بيان للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.10% ثم المجموعة البترولية المستقلة بنسبة 5%، ثم شركة معادن والصناعات التحويلية بنسبة 5%.

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