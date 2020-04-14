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حلا شيحة تتعرض لهجوم حاد بسبب ظهورها على الـ"تيك توك"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:07 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

التحقت الفنانة حلا شيحة بعالم "تيك توك" من خلال فيديو مقطع فيديو جديد، قامت بنشره عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت حلا شيحة في الفيديو وهي تقوم بتقليد شخصية الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسل "لهفة"، ولفت أنظار محبيها التغيير الكبير الذي طرأ على شكلها بحسب عدد كبير من المتابعين.

ورأى بعض المتابعين أن عمليات التجميل جعلتها تبدو أقل جمالاً مما كانت عليه في السابق، وكان من بين التعليقات:"شكلك متغير أوي ومخيف انتِ عملتي إيه في وشك؟" و"البوتوكس مش حلو علیك كنت كثیر حلوة طبیعیة" و"شفايفك هتقع من كتر النفخ" و"ايه كل النفخ ده؟"،"نفختي شفايفك ومش لايق عليكي خالص صراحة".


وفي سياق آخر، تشارك الفنانة حلا شيحة في السباق الرمضاني المُقبل من خلال مسلسل" خيانة عهد"، وهو ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز،ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال،أحمد عادل سلطان، بطولة يسرا،خالد أنور، جومانا مراد، صبري فواز،محمد رياض،هنادي مهنى.

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