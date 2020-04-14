ارتفاع الوفيات في إنجلترا بسبب كورونا بنسبة 15٪

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أوردت وكالة "رويترز" أنه وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة، اليوم الثلاثاء، فإن الوفيات في إنجلترا التي سببها فيروس كورونا بحلول 3 أبريل كانت أعلى بنسبة 15 ٪ مما تم الإبلاغ عنه سابقًا.



قال نيك سترايب، رئيس التحليل الصحي في مكتب الإحصاءات الوطنية، "إن أحدث البيانات عن الوفيات التي تنطوي على COVID-19 مع تاريخ الوفاة حتى 3 أبريل، تظهر وجود 6235 حالة وفاة في إنجلترا وويلز".



وتابع قائلا: "عند النظر إلى البيانات الخاصة بإنجلترا، فإن هذه النسبة أعلى بنسبة 15٪ من أرقام هيئة خدمة الصحة الوطنية NHS لأنها تتضمن جميع إشارات COVID-19 في شهادة الوفاة، بما في ذلك COVID-19 المشتبه فيها، وكذلك الوفيات في المجتمع".

