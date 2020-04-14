Advertisements

ارتفاع الوفيات في إنجلترا بسبب كورونا بنسبة 15٪

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:07 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أوردت وكالة "رويترز" أنه وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة، اليوم الثلاثاء، فإن الوفيات في إنجلترا التي سببها فيروس كورونا بحلول 3 أبريل كانت أعلى بنسبة 15 ٪ مما تم الإبلاغ عنه سابقًا.

قال نيك سترايب، رئيس التحليل الصحي في مكتب الإحصاءات الوطنية، "إن أحدث البيانات عن الوفيات التي تنطوي على COVID-19 مع تاريخ الوفاة حتى 3 أبريل، تظهر وجود 6235 حالة وفاة في إنجلترا وويلز".

وتابع قائلا: "عند النظر إلى البيانات الخاصة بإنجلترا، فإن هذه النسبة أعلى بنسبة 15٪ من أرقام هيئة خدمة الصحة الوطنية NHS لأنها تتضمن جميع إشارات COVID-19 في شهادة الوفاة، بما في ذلك COVID-19 المشتبه فيها، وكذلك الوفيات في المجتمع".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في بريطانيا فيروس كورونا ارتفاع الوفيات

أخبار تهمك

حسام حسن يفجر مفاجأة في حال كان لم يرحل عن الأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ يومين

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صندوق النقد الدولي يخفف أعباء الدين عن 25 دولة بسبب كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يخطط للحفاظ على نجمه مقابل 60 مليون جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

توقعات طقس 48 ساعة قادمة.. الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وأمطار

منذ ساعة

بلاغ يتهم عائدة من بريطانيا في الحجر الصحي بالانتماء للإخوان

منذ ساعة و 11 دقيقة

هالاند يتخلى عن اللعب لريال مدريد ويختار وجهة جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ حوالي 19 ساعة

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة.. وتوجه نصائح للمواطنين

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

بريطانيا: ارتفاع جرائم القتل والسطو المسلح فى انجلترا وويلز

"الإحصاء": 7370 حالة وفاة العام الماضى فى حوادث طرق

فرنسا.. مسؤول طبي: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا عن البيانات الرسمية

العراق تمد حظر التجول إلى الـ 19 من أبريل لمواجهة كورونا

الأرقام الحقيقة أكبر من المعلنة.. كيف تحسب الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أوروبا؟

خلال يوم.. بريطانيا تسجل أكثر من 1500 وفاة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

08:05 ص

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

03:47 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

04:46 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

01:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي