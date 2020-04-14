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حازم إيهاب يسخر من صورة له في مرحلة الطفولة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
سخر الفنان حازم إيهاب، من طفولته من خلال نشر صورة جديدة له من طفولته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق حازم، على الصورة قائلًا:"المثل بيقولك كل نفسك قبل ما حد تاني ياكلك".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"والله كده قمر وكده قمرين" وأضاف آخر"يالهوي ياحازم انت كنت كيوت قوي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"براءة الطفولة".


يذكر أن آخر أعمال حازم إيهاب، مسلسل "الآخر نفس"، الذي شارك به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار تشويقي، وشارك في بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

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