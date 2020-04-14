حازم إيهاب يسخر من صورة له في مرحلة الطفولة

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سخر الفنان حازم إيهاب، من طفولته من خلال نشر صورة جديدة له من طفولته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق حازم، على الصورة قائلًا:"المثل بيقولك كل نفسك قبل ما حد تاني ياكلك".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"والله كده قمر وكده قمرين" وأضاف آخر"يالهوي ياحازم انت كنت كيوت قوي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"براءة الطفولة".





يذكر أن آخر أعمال حازم إيهاب، مسلسل "الآخر نفس"، الذي شارك به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار تشويقي، وشارك في بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.



