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التضامن تواصل صرف معاشات شهر أبريل وفق خطتها المعلنة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:11 ص
أرشيفية
أرشيفية
آيات عامر
تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، خطة صرف المعاشات فى جميع أنحاء الجمهورية لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ حيث تستمر غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص فى متابعة صرف المعاشات على مدى ساعات اليوم.

وأشارت اللجنة فى تقرير لها إلى إنتظام عملية الصرف للفئات التى تخلفت عن الأيام المحددة لها وفق خطة الصرف التى أعلنتها وزارة التضامن مطلع الشهر الحالى؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء امس الاثنين عدد 6.946  مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 9.896 مليار جنيه، لتصبح نسبة المنصرف ما يزيد عن 93 % من إجمالي قيمة معاشات المستهدف صرفها بالخطة الجديدة لشهر إبريل.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعى 767 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 1.268 مليار جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ( A.T.M)  2.835 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 3.335  مليار جنيه، بالإضافة 3.344 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 5.291   مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

وجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الإجتماعي  كانت قد قررت السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يجب إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضًا.

خطة المعاشات

واعتمدت خطة صرف معاشات أبريل، والتي نصت على آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من الشهر، حرصا على سلامة أصحاب المعاشات، وتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

ويصرف الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت الموافق" (1، 2، 4) من أبريل.

أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، فيصرفون معاشاتهم أيام "الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافق (5، 6، 7) من أبريل، أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه، فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و9 إبريل، أما من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

انتظام صرف المعاشات

وتتابع القباج، انتظام صرف المعاشات بجميع فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها 93 فرع دون خصم أقساط القروض.

وشهدت الفروع حالة من الهدوء والتنظيم وتواجد مديرين الفروع لمتابعة عمليات تنظيم المواطنين ومنع الزحام والتكدس وتتم متابعة عمليات الصرف على مدار اليوم، والعمل على حل أي شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين على الصرف.

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لمواجهة كورونا بوابة الفجر المعاشات الفجر التضامن الإجتماعى البنوك

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