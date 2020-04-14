محافظ الشرقية: إجراءات صارمة ضد حالات التعدي على الأراضي

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية: إنهم اتخذوا إجراءات صارمة على مدار الأسبوعيين الماضيين، تجاه حالات التعدي، ولا يوجد تهاون مع المخالفين.





وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم إزالة أكثر من 15 حالة تعدٍ خلال الأيام الماضية، والحملات مستمرة، منوها بأن المخالفين يستغلون ساعات الحظر لتنفيذ المخالفات.





وعن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، أوضح محافظ الشرقية، أن أهالي المحافظة ملتزمون بالإجراءات، وساعات الحظر، لافتا إلى أن التحدي الذي يواجهم هو تكالب المواطنين على الأسواق، وهم بدورهم يعملون على مواجهة هذا التحدي.





وأكد أن كافة الحدائق والمتنزهات بالمحافظة مغلقة، حيث أنهم لن يسمحوا بوجود أي تجمعات.



