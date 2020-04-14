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ريال مدريد يخطط لتوجيه ضربة موجعة لمانشستر يونايتد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:09 ص
زيدان وبيبريز
زيدان وبيبريز
مصطفى صابر
أفادت بعض التقارير اليوم الثلاثاء بأن ريال مدريد على استعداد لخطف هدف مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


يُعتقد أن مانشستر يونايتد هم المتنافسون الأبرز في الحصول على خدمات مهاجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو بعرض خيالي حوالي 100 مليون جنيه إسترليني.

ووفقًا لصحيفة "الديلي ستار" أن ريال مدريد دخل في الحصول على الصفقة بقوة  ، ولن تتخلى عن توقيع سانشو بدون قتال.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولو ريال مدريد مستعدين لتقديم نفس عرض مانشستر يونايتد للحصول على خدمات سانشو صاحب الـ 20 عامًا.

انضم سانشو إلى دورتموند من مانشستر سيتي في أغسطس 2017 وسجل بـ 55 هدفًا في الدوري الألماني في الموسمين الماضيين.

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