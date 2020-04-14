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الأهلي يصرف رواتب اللاعبين كاملة رغم أزمة كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:12 ص
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
قام مسئولو النادي الأهلي بصرف مرتبات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم كامله يالرغم من توقف النشاط بسبب ازمة فيرس كورونا المستجد والذي تسببزفي إيقاف النشاط الكروي بمصر ومختلف دول العالم.

وجاء قرار الاهلي بصرف مرتبات لاعبي الفريق الاول كامله بالرغم من مناداة البعض بتخفيض مرتبات وعقود اللاعبين بسبب الأزمة الأخيرة.

تخفيض الرواتب أمر رفضه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمشرف العام على ملف كرة القدم بالقلعه الحمراء.

ويتوقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي، بناءً على توصية من رئاسة الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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