مؤشر سوق البحرين المالي يرتفع هامشياً مع بداية التعاملات





سوق البحرين المالي





إستهل سوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.45% رابحاً 5.78 نقطة ليصل إلى مستوى 1290.77 نقطة، مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد.