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مؤشر سوق البحرين المالي يرتفع هامشياً مع بداية التعاملات

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:08 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير

سوق البحرين المالي 

إستهل سوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.45% رابحاً 5.78 نقطة ليصل إلى مستوى 1290.77 نقطة، مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد.
 
وبلغ حجم التداول بسوق البحرين  المالي بمستهل التعاملات، 234.4 ألف سهم بقيمة 49.9 ألف دينار بحرينى ، وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 24.90% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.67%.

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