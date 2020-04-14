الفلبين تكثف اختبارات فيروس كورونا وظهور آلاف الإصابات غير المعروفة

قدمت السلطات في الفلبين برنامج اختبار أكثر شراسة لفيروس كورونا الجديد، اليوم الثلاثاء، لتحديد ما يصل إلى 15 ألف إصابة غير معروفة، على الرغم من أنها نفذت بعض إجراءات الإغلاق الصارمة والأقدم في آسيا.





وقال قائد الجيش السابق، المسؤول عن قوة مكافحة فيروس كورونا الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن النمذجة تشير إلى أن 75 ٪ من الإصابات - أو 15 ألف شخص - لم يتم اكتشافها بعد، لذلك يمكن أن تكون دفعة اختبار كبيرة في العاصمة حاسمة، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف كارليتو جالفيز، على الراديو: "استراتيجيتنا هي مترو مانيلا أولاً لأن هذا هو مركز تفشي الفيروس. عندما نختبر مانيلا، يمكننا الفوز في هذه المعركة ضد فيروس كورونا COVID."





استهدفت السلطات عدة مراحل من اختبارات التكثيف، بدءًا من اليوم الثلاثاء بـ8000 شخص يعملون في مستشفيات مانيلا أو يدخلون إليها حيث يتم علاج مرضى فيروس كورونا COVID-19، وهو مرض أصاب حتى الآن 4932 شخصًا محليًا وقتل 315.





على الرغم من أن الفلبين لديها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا و 37 ٪ من الوفيات المعروفة، تعتقد الحكومة أن تحركها السريع لإغلاق الحدود ووضع نصف سكانها تحت الحجر الصحي المنزلي ربما يكون قد أدى إلى تفادي خسائر أكبر بكثير وكارثة رعاية صحية.





تعرضت الحكومة لانتقادات لكونها بطيئة للغاية في الاختبارات لكنها اكتسبت مكانة سريعة منذ بداية أبريل بسبب زيادة مجموعات الاختبار والقدرة المختبرية.





وافق الرئيس رودريجو دوتيرتي، يوم الإثنين على شراء 900 ألف مجموعة إضافية، بالإضافة إلى 100 ألف مجموعة قيد الاستخدام الآن.



