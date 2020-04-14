الأهلي يجهز عرضا ضخما لتجديد عقد نجم الفريق

يحاول النادي الأهلي الفترة الحالية تجديد عقد نجم جديد من نجوم الفريق الأحمر لضمان استمراره.





ويسعى مسئولو القلعة الحمراء لتجديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال الفترة القادمة.





وعرض الأهلي على الشناوي تجديد عقده مع الفريق لمدة 5 مواسم قادمة مقابل راتب 12 مليون جنية في الموسم الواحد وينتظر النادي رد اللاعب على العرض.





ويحاول مسئولو النادي الأحمر ضمان استمرار الشناوي مع الفريق لأطول فترة ممكنة خاصة بعد وصول العديد من عروض الاحتراف المغرية إليه في الفترة الماضية.











