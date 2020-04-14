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Edmodo.org | رابط ادمودو اورج.. المكتبة الالكترونية study.ekb.eg موقع وزاره التربيه والتعليم الحصول على اكواد الطلاب edmodo

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:09 ص
Edmodo
Edmodo

Edmodo.org | رابط ادمودو اورج.. المكتبة الالكترونية study.ekb.eg موقع وزاره التربيه والتعليم الحصول على اكواد الطلاب edmodo

Edmodo.org | قامت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء الموافق 14/4/2020، بتفعيل رابط المكتبة الرقمية والتي ستم الاستعانة بها كمرجع من أجل عمل الابحاث، وتعتبر المذاكرة الرقمية هي لجميع المواد الدراسية لكافة المراحل سواء الابتدائية والاعدادية وأيضًا الثانوية، وبذلك تشمل كافة الموضوعات التي يتحدث عنها أبحاث الصفوف الابتدائية، وأيضًا أبحاث الصفوف الاعدادية، ومن المفترض تسليمه علي المنصة الالكترونية ادمودو Edmodo.org، أو على فلاشة أو اسطوانة CD للمدرسة.

عندما تفتح رابط منصة المكتبة الرقمية التابعة لبنك المعرفة المصري تجد كافة المواد، مثل اللغة العربية والانجليزية والكيمياء والاحياء والفلسفة والتاريخ والجغرافيا والفيزياء وعلم النفس والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية ومحتوي متعدد التخصصات، كما يوجد بعض المصادر الاضافية مثل موسوعة الفراشة وكتب الفراشة والقواميس والمعاجم.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قد أعلن يوم الخميس الماضي عن موضوعات الأبحاث المقررة لجميع الصفوف الآتية (الصف الثالث الابتدائي – الصف الرابع الابتدائي – الصف الخامس الابتدائي – الصف السادس الابتدائي – الصف الاول الاعدادي – الصف الثاني الاعدادي – الصف الثالث الاعدادي).

خصصت وزارة التربية والتعليم منصة إلكترونية تربط الطالب بالمعلم وتقدم خدمات تعليمية للطلاب وهي منصة ادمودو Edmodo.org، حيث ساعدت الطلاب على استكمال دروسهم فى فترة التأجيل، أكد وزير التربية والتعليم أن منصة ادمودو تعمل على مساعدة الطلاب وخدمتهم عن طريق التواصل بينهم وبين معلميهم أى أنها تعمل على خلق بيئة مشابهة للفصل المدرسى ولكن بشكل افتراضى عبر الانترنت.

وشرح طريقة التعامل مع عناصر البحث، وذلك من خلال الاستعانة بـ:-

- المكتبة الالكترونية عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

- منصة البث المباشر للحصص الافتراضية (اضغط هنا)‎.

- قوالب الابحاث للتعرف علي معايير المشروع البحثي وتحميل النموذج لكل صف دراسي (اضغط هنا).

الارشادات العامة لموضوع البحث للصف الخامس الابتدائي، وهو أن يكون هناك رقم الكود وعنوان البحث ومقدمة عنه، ثم الدخول في المحتوي، وبعد الانتهاء منها يتم كتابة نتائج البحث المستخلصة والمصادر، ويكون عدد الكلمات في هذا البحث هو 400 الي 500 كلمة للمحتوي، بينما يكون الملخص "المقدمة" حوالي 40 إلي 50 كلمة، ثم كتابة من 15 إلى 30 كلمة بالانجليزية.

وسجل ما يقرب من 981 ألفًا و716 معلمًا على المنصة، فضلًا عن تسجيل 5 ملايين و438 ألفًا و351 طالب وطالبة وتم إنشاء ما يقرب من مليون و358 ألفًا و750 فصل افتراضي، وتفاعل أكثر من 417 ألفًا و788 ولي أمر على المنصة مع أبنائهم، مشيرًا إلى أن جميع هذه الأرقام ستزيد بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال تسجيل جميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على المنصة.

قال وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي إن منصة Edmodo وجميع الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة جزء أساسي من منظومة التعليم الجديدة، والتي سنعمل على تطويرها خلال السنوات المقبلة، بحيث ستكون عنصرًا مهمًا في منظومة التعليم خلال السنوات المقبلة.

Edmodo.org | رابط ادمودو اورج.. المكتبة الالكترونية study.ekb.eg موقع وزاره التربيه والتعليم الحصول على اكواد الطلاب edmodo

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