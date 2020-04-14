برلمانى: مصر نجحت فى المنظومة الجديدة للتعليم بشهادة اليونسكو

أعتبر حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم التى أكد فيها أن منصة البث المباشر ادمودو توفر إمكانية محادثة مباشرة بين المعلم والتلميذ، وأن ٦ مليون طالب سجل في المنصة ومليون معلم أيضا وأننا نرغب في تسجيل ٢٠ مليون طالب في نهاية الأسبوع وأن المعلمين استجابوا للمنصة بشكل كبير وتفاعلوا معها، حتي أن بعض المعلمين أطلقوا فيديوهات ليعلموا بعضهم البعض، بأنها دليل قاطع على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح ليس لتطبيق المنظومة الجديدة للتعليم ولكن لإنجاحها خاصة أن هذه الانجازات الكبيرة تتم فى ظل مواجهة مصر مع فيروس كورونا.









وأكد " أبو جاد " فى بيان له أصدره اليوم الثلاثاء، أن هناك أدلة اخرى تؤكد إصرار الدولة المصرية على إنجاح المنظومة الجديدة للتعليم وهى تأكيد الدكتور طارق شوقى أنه أصبح هناك كوادر في وزارة التربية قادرة علي وضع امتحانات ومراجعة المناهج إلكترونيا وهذا سيفيدنا كثيرا في المستقبل أن هذه المنصة ستفيد أيضا الطلاب المصريين بالخارج حيث لدينا طلاب في ١٩٠ دولة، إضافة إلى تأكيده أن منظمة اليونسكو وجدت أن مصر أكثر دولة قدرت علي تيسيير المنظومة التعليمية في ظل أزمة كورونا.





وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقى، أمس الإثنين، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية بين الطلاب والمعلمين، حيث أتاحت الوزارة منصة للتواصل المباشر بين المعلمين ذوى الخبرة والطلاب من لقاءات مباشرة يتم إعلانها على هذه المنصة طبقا للجداول المتاحة، وتهدف إلى تواصل فعال بديل للحصص المدرسية عبر شبكة الانترنت باستخدام برامج التعليم عن بعد حيث يمكن متابعة البث وجدول الحصص الافتراضية عبر الرابط التالى. https:stream.moe.gov.eg





وأكد الوزير أنه تم اتاحت منصة ادمودو (Edmodo) للتواصل بين المعلمين والطلاب، وأولياء الأمور (إن أرادوا)، عبر الرابط التالى (Edmodo): https:edmodo.org، والمكتبة الالكترونية: https:study.ekb.eg .





وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل، الذى يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى) إلى السنة التعليمية التالية.



