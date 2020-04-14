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جهاز مدينة بدر يواصل حملات تطهير وتعقيم وسائل المواصلات

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


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قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: إن جهاز مدينة بدر بالتعاون مع الجهات المختصة يواصل حملات التطهير والتعقيم لوسائل المواصلات العامة والخاصة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد، وحفاظاً على سكان المدينة والمترددين عليها من الإصابة بالفيروس.


وأضاف المهندس عمار مندور، أن حملات التطهير والتعقيم  شملت جميع السيارات والأتوبيسات المترددة على المدينة، وتم وضع بعض التعليمات الإرشادية لأخذ الحيطة والحذر للمواطنين والعاملين والساكنين  والمترددين على المدينة الذين يستخدمون الأتوبيسات والمينى باص بشكل يومى.

وأكد رئيس جهاز مدينة بدر، استمرار حملات التطهير والتعقيم لوسائل المواصلات والمناطق المختلفة بالمدينة بشكل يومي، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة في الفترة الحالية حفاظا على صحة المواطنين، وحماية  من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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