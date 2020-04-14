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مؤشر سوق الأسهم السعودية يبدأ تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.02%

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:17 ص
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير

سوق الأسهم السعودية 

إستهل سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تراجع هامشي ، حيث هبط مؤشرالسوق الرئيسي بنسبة 0.02% خاسرا 1.53 نقطة ليصل إلى مستوى 6803.01 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 7.6% رابحا 463.47 نقطة ليصل إلى مستوى 6575.10 نقطة ، وبلغ حجم التداول في ىسوق السعودية بمستهل التعاملات، 76.8 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال، وارتفع 82 سهما، فيما تراجع 94 سهما. 

 
وتراجعت 8 قطاعات بسوق  الأسهم السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.73%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.75%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.10%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.08%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 2.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.82%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.74%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.49%.

 
وجاء سهم "البحر الأحمر"، على رأس القائمة الخضراء  بسوق الأسهم السعودية بنسبة نمو 9.98%، ثم سهم عطاء بنسبة 6.09%، ثم سهم المراكز بنسبة 4.05%، فيما جاء سهم "وفرة" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.60%، ثم سهم "سايكو بنسبة 2.91%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 2.80%

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