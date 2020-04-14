بقبعة سوداء.. هاجر أحمد تتألق في أحدث جلسة تصوير

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خضعت الفنانة هاجر أحمد، لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها بصورة جديدة منها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هاجر، خلال الصورة مرتدية"قميص باللون الابيض وبليزر باللون الاسود والابيض وقبعة باللون الاسود واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالة بحلق فضي طويل وسلسلة".



وعلقت أحمد، على الصورة قائلة:"غطاء جديد على المدرجات الآن.



ويعرض لهاجر أحمد، حاليًا الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات"، وتدور أحداثة في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة أسماء جلال وهند عبدالحليم وميرنا نور الدين وتامر هاشم ورمزي لنير وأحمد كرارة.