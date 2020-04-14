جهاز القرى السياحية يزيل التعديات على قطعة أرض جنوب مارينا





صرح المهندس حاتم محمود حسن، رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، بأنه تم شن حملة مكبرة للتصدى وإزالة التعديات الواقعة على قطعة أرض بمساحة ٤ أفدنة بمنطقة الظهير العمراني جنوب مركز مارينا السياحى من الأراضي المملوكة للدولة والتابعة لجهاز القرى السياحية، مشيراً إلى أن الحملة جاءت بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير.









وأوضح رئيس جهاز القرى السياحية، أنه تم خلال الحملة إزالة كافة المباني والأسوار المحيطة بقطعة الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على التعدى، مؤكداً استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات بنطاق القرى السياحية، وأنه لا تهاون مع المتعدين على أراضى الدولة أو القائمين بمخالفات البناء.



