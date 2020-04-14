جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لضبط مخالفات غسيل السيارات بالشوارع





صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملة موسعة لضبط مخالفات غسيل السيارات بالشوارع الرئيسية باستخدام خراطيم المياه بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بجهاز المدينة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مرفق مياه الشرب والمرافق العامة بالمدينة.









وقال المهندس أمين غنيم: إن الحملة شملت منطقة حى النرجس عمارات بالتجمع الخامس، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات كما تم رصد السيارات والفيلات المخالفة لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها، كما تم إرسال أرقام لوحات السيارات لإدارة المرور لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









وناشد المهندس أمين غنيم، جميع سكان مدينة القاهرة الجديدة، الإلتزام بعدم غسيل السيارات بالشوارع العامة، وإهدار المياه، والتسبب فى إتلاف مرافق الدولة.











